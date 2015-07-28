Яценюк прогнозирует падение правопреемникам советской империи

Как передает корреспондент УНИАН, он заявил, что Советская империя пала, и ее правопреемники тоже упадут.

“Империи упали. Советская империя пала. И те, кто хотят стать правопреемниками советской империи, упадут также. Такова история, и ее невозможно изменить. Если ты на темной стороне истории, ты уйдешь в небытие, если ты на светлой стороне — ты будешь делать великие дела для своей страны и для своего народа”, - сказал Яценюк.

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Как известно, Российская Федерация после распада Советского Союза в 1991 году объявила себя правопреемником Советского Союза. Также были подписаны соглашения со странами - бывшими республиками Советского Союза о том, что они отказываются от активов и долгов СССР в пользу Российской Федерации.