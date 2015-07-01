Кремль прокомментировал проверку законности выхода стран Прибалтики из состава СССР

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

"В Кремле не были знакомы с этой инициативой. И я, честно говоря, затрудняюсь с пониманием сути этой инициативы", — сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, в Генеральную прокуратуру России поступил запрос от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить законность признания независимости стран Балтии Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решения по нему не принято.