На следующей неделе стартует набор в патрульную полицию Луцка - Яценюк

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Яценюк сообщил, что набор в новую патрульную полицию в Луцке завершится в конце августа.

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"Наша задача – чтобы в Луцке горожане увидели, что есть новое качество общения с гражданами со стороны правоохранительной системы, украинской полиции. 24 часа в сутки и семь дней в неделю 20 патрулей будут находиться на улицах города с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан, помочь каждому человеку, если он нуждается в помощи, бороться с преступностью, - чтобы каждый, кто проживает в Луцке, чувствовал себя в безопасности", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, с ноября в городе будут работать 160 полицейских, 20 постоянно действующих патрулей.

Как сообщал УНИАН, 27 июля, на Закарпатье и в Днепропетровске стартовал набор в новую патрульной полиции.