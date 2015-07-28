Суд решил, что "Герой Украины" Литвина не нарушает права Парасюка

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем судебном заседании коллегии судей ВАСУ поступило ходатайство от представителя президента Украины по данному делу о закрытии дела в связи с тем, что, по мнению представителя главы государства, присвоение звания Герой Украины Литвину ни в коей мере не может нарушать права истца - народного депутата Парасюка.

Суд признал такое ходатайство правильным и постановил закрыть дело, даже не начав рассматривать его по существу.

Читайте такжеДевять Героев Украины голосовали за диктаторские законы - журналистКак отметил по завершению судебного заседания представитель Парасюка Юрий Гелемей, он обжалует это решение в Верховном суде Украины, как только получит полный текст сегодняшнего решения ВАСУ.

Также Гелемей отметил, что по логике коллегии судей, это дело могло бы рассматриваться дальше, если истцом был бы или сам Литвин, или его родственники.