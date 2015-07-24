СМИ: Кремль запретил российским чиновникам публично упоминать имя Навального
09:33, 24 июля 2015Политика
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Официальный Кремль запретил российским чиновникам и руководителям государственных компаний упоминать имя оппозиционера Алексея Навального в публичных выступлениях.
REUTERS
Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на инсайдерскую информацию в окружении президента РФ Владимира Путина.
По информации Bloomberg, в окружении Путина обеспокоены популярностью Навального и решили отказать ему в публичном статусе.
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Источники издания также отмечают, что этот запрет был нарушен главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, который вступил с Навальным в публичные дебаты.
После этого "проступка" людей Чубайса перестали защищать в Кремле, а следственные органы активизировали расследование уголовных дел, которые были возбуждены после проверок "Роснано" в 2013-2014 годах.
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