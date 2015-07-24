СМИ: Кремль запретил российским чиновникам публично упоминать имя Навального

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на инсайдерскую информацию в окружении президента РФ Владимира Путина.

По информации Bloomberg, в окружении Путина обеспокоены популярностью Навального и решили отказать ему в публичном статусе.

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Источники издания также отмечают, что этот запрет был нарушен главой "Роснано" Анатолием Чубайсом, который вступил с Навальным в публичные дебаты.

После этого "проступка" людей Чубайса перестали защищать в Кремле, а следственные органы активизировали расследование уголовных дел, которые были возбуждены после проверок "Роснано" в 2013-2014 годах.