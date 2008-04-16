Тимошенко заверила ПАСЕ, что ее маме никто не мешает говорить по-русски

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы в том, что в Украине нет проблем с использованием русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Парламентской ассамблее Совета Европы, отвечая на вопрос европейских депутатов.

“Моя семья в Украине чувствует себя счастливой, разговаривая на том языке, который ей удобен. И когда я говорю своей маме, чтобы она выучила украинский, она говорит, что она уже слишком пожилая для этого, но она разговаривает на языке, на котором ей удобно”, - сказала премьер.

Она подчеркнула, что сама выучила украинский, лишь когда впервые пришла в правительство Виктора ЮЩЕНКО в 2000 году.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что не стоит разжигать страсти вокруг языкового вопроса в Украине.