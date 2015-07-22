МИД Франции: Контактная группа смогла продвинуться в реализации Минских соглашений

В Министерстве иностранных дел Франции считают, что вчера в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе смогла продвинуться в реализации Минских соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Франции в Украине со ссылкой на брифинг официального представителя МИД Франции Ромена Надаль.

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"Эти встречи позволили сторонам продвинуться вперед в диалоге по реализации обязательств, принятых 12 февраля в Минске. В частности, благодаря усилиям рабочей подгруппы по вопросам безопасности удалось достичь соглашения об отводе танков и вооружения калибром меньше 100 мм, и мы очень пристально будем наблюдать за этим процессом. Работа подгруппы по вопросам политики позволила провести обмен мнениями по поводу последних событий, а именно изменений в законодательстве, за которые Верховная Рада проголосовала на прошлой неделе", - заявил Надаль, отвечая на вопрос о том, как он оценивает результаты заседания рабочих групп в Минске.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам состоявшегося в Минске 21 июля заседания подписать соглашение, гарантирующее создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

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Глава государства подчеркнул, что «вчера в Минске предложение украинской стороны по настоянию наших дипломатов и ОБСЕ было принято».

«И через несколько дней начнется отсчет часов, в течение которых под контролем ОБСЕ будет отведено все тяжелое вооружение», - сказал он.

Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территорий в Украину.