Яценюк призывает Балогу и Тимошенко разобраться на стороне

Глава Верховной Рады Арсений Яценюк заявляет, что нет причин для отставки правительства, и обещает, что сделает все зависимое от себя, чтобы коалиция не развалилась.

Об этом он заявил на брифинге в среду.

"Никому не удастся разрушить работу украинского парламента. Я понимаю, что парламент стал неудобным, так как начал эффективно работать. Он начал эффективно работать. Парламент будет работать при любых обстоятельствах", - заявил глава ВР.

Яценюк также призывал другие ветви власти не втягивать парламент "в свои политические разборки".

"Мы - единый законодательный орган, у нас есть своя позиция, и мы будем ее отстаивать. Любые другие ветви власти, если они имеют расхождения, должны решать их на профессиональном уровне", - прибавил председатель Верховной Рады.

Яценюк уверил, что сделает все, чтобы "коалиция не развалилась, а правительство работало, так как на коалиции и правительстве лежит вся полнота ответственности за то, что происходит в государстве".

"И я не дам никому избежать этой ответственности", - уверил он.

Таким образом, прошу снять политическую температуру, всем вернуться у зал, договариваться лишь на основе консенсуса и не препятствовать работе единого законодательного органа. Коалиция должна работать как единый орган соответственно коалиционному соглашению, правительство правомочно".

Он также подчеркнул, что нет ни юридических, ни фактических оснований говорить об отставке правительства.

"Поэтому правительство может показывать эффективную работу и убрать импульсивные реакции", - заявил Яценюк.

Украинская правда