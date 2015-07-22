Руководителя УСБУ в Закарпатской области отстранили от должности

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, соответствующий приказ 20 июля подписал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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На Закарпатье работает специальная группа из сотрудников центрального управления Службы безопасности Украины во главе с одним из руководителей внутренней безопасности СБУ.

Результаты служебной проверки спецгруппы будут обнародованы на веб-сайте СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию событий в Мукачево 11 июля призвала Грицака отвести в резерв Гелетея.

15 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что УСБУ в Закарпатской области возглавит Олег Воеводин.