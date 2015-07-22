Порошенко дал первое задание новому руководителю Луганщины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совещании с активом Луганской области.

"Первое задание вам - вместе с СБУ, с другими ведомствами, начать свою деятельность по искоренению коррупции при выдаче пропусков, вы знаете, как это делать", - сказал он.

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Президент подчеркнул также, что необходимо прекратить поток нелегальных поставок товаров на оккупированные территории, особенно подакцизных, торговля которыми обогащает пророссийских бандитов.

Президент отметил, что общественность региона очень одобрительно восприняла инициативу власти относительно создания логистических центров на линии разграничения, где предусматриваются группы социальных товаров и лекарств по "украинским" ценам, где наши земляки с временно оккупированных территорий смогут получать эти товары.

"Это один из действенных способов действительно позаботиться о судьбе наших соотечественников, которые сейчас являются просто заложниками агрессора, заложниками боевиков. Вы и для них, я хочу напомнить, а не только для освобожденной территории, являетесь главой областной администрации Луганщины", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал указ о назначении Туки председателем Луганской областной государственной администрации.