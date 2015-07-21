Шокин внес в Раду представление об аресте члена провластной коалиции
11:35, 21 июля 2015Политика
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Генеральный прокурор Виктор Шокин внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата, члена правящей коалиции.
Шокин инициирует арест депутата правящей коалиции / Фото УНИАН
Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
"Я внес представление в ВР о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата - члена правящей коалиции", - заявил он, не уточнив фамилии.
При этом генпрокурор не уточнил, о каком именно народном депутате идет речь.
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