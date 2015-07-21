Шокин внес в Раду представление об аресте члена провластной коалиции

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Я внес представление в ВР о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата - члена правящей коалиции", - заявил он, не уточнив фамилии.

При этом генпрокурор не уточнил, о каком именно народном депутате идет речь.