СНБО решил ускорить старт судебных тяжб с Россией для возмещения убытков за Крым и Донбасс

Как сообщает пресс-служба СНБО, соответствующее решение было принято на заседании СНБО, во время которого особое внимание было уделено вопросу «О состоянии реализации мер по защите имущественных прав и интересов государства Украина в связи с временной оккупацией территории Украины».

На заседании при обсуждении данного вопроса был заслушан доклад профильных министров относительно сроков и времени подачи исков в международные инстанции для возмещения убытков, которые понесло наше государство в результате агрессии России в Крыму и на востоке Украины.

Читайте такжеСНБО хочет получить доступ к базам данных Интерпола и вместе с ЕС управлять границами Украины

В частности, "было принято решение об ускорении, координации и информационно-аналитическом обеспечения этой работы, а также оказания помощи частным инвесторам и гражданам Украины, пострадавшим от российской агрессии".