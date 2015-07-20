Если верить опросам, "Батькивщина" Тимошенко почти догнала по популярности партию Порошенко

На выборах в Верховную Раду 23,5% украинцев проголосовали бы за «Блок Петра Порошенко», если бы голосование проходило в середине июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые во время пресс-конференции в УНИАН обнародовал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

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Вместе с тем, по данным опроса, проведенного в марте 2015 года, тогда за «Блок Петра Порошенко» готовы были проголосовать 26,7% респондентов.

За ВО «Батькивщина» отдали бы свой голос – 22,7% респондентов (в марте – 11,5%), за партию «Объединение «Самопомич» - 12,2% (в марте – 17,1%), за Радикальную партию – 10,2% (в марте – 8,4%), за партию «Оппозиционный блок» - 7,2% (в марте – 10,2%), за партию «Гражданская позиция» - 5,5% (в марте 4,8%), за партию «Правый сектор» - 5,4% (в марте – 5,2%), за ВО «Свобода» - 3,9% (в марте – 4,1%), за партию «Народный фронт» - 2,8% (в марте – 6,6%), за партию «Сильная Украина» - 2,1%, за КПУ – 1,9% (в марте – 2,6%), за партию «УДАР» - 1,6% (в марте - 1,1%), за партию «Демократический альянс» - 0,3%.

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Опрос проводился с 27 июня по 9 июля Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом личного интервью было опрошено 2 тыс. 44 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых украинскими властями.