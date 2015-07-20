Порошенко назначил командующего Воздушных сил ВСУ
11:45, 20 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Дроздова командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Сергей Дроздов / youngukraine.net
Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан сегодня, 20 июля.
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Как сообщал УНИАН, 14 июля президент освободил генерал-полковника Юрия Байдака с должности командующего Воздушных сил ВСУ.
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