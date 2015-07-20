Порошенко назначил командующего Воздушных сил ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Дроздова командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ подписан сегодня, 20 июля. Читайте такжеВ Минобороны прорабатывают проект внесения поправок в закон о люстрации Как сообщал УНИАН, 14 июля президент освободил генерал-полковника Юрия Байдака с должности командующего Воздушных сил ВСУ.

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