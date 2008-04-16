Пилипишин - за два тура на выборах мэра Киева

Кандидат на должность Киевского городского председателя, руководитель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН считает, что на сегодня очень сложно законодательно реализовать идею проведения выборов мэра Киева в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после получения в Киевской городской территориальной избирательной комиссии удостоверения кандидата в мэры.

«Поскольку избирательная кампания уже началась, а я выхожу с позиций, что нужно выполнять закон», - отметил В.ПИЛИПИШИН.

В то же время, по его словам, он поддерживает внесение изменений в избирательное законодательство о проведении выборов мэра в два тура.

«Я считаю, что киевляне имеют право избирать своего мэра большинством голосов. Я за то, чтобы было два тура голосования», - сказал В.ПИЛИПИШИН.