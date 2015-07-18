СМИ сообщили об окружении военными горы Яворник на Закарпатье

Об этом сообщает местное издание Закарпатье Онлайн со ссылкой на очевидцев.

"Под греко-католическим монастырем Святого Николая расположились 3 бронированных грузовика "Кугуар". В целом жители Заброди по состоянию на 14.20 говорят уже об 11 броневиков КрАЗ "Кугуар" в селе и еще 3 тентованных грузовиках", - сообщает издание.

"Кроме того, 2 аналогичные броневика стоят в с. Мирча. Только что 2 вертолета высадили большую группу в районе у Черноголовой. Судя из этих маневров, военные берут в кольцо гору Яворник", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В Мукачево днем 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей "Правого сектора", депутат Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды.

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По последним данным, в результате инцидента в Мукачево пострадали 14 человек,погибли по меньшей мере двое. Несколько бойцов «Правого сектора» после стрельбы прячутся в лесу. СБУ призвала бойцов добровольно сдать оружие.

Президент Украины Петр Порошенко 13 июля заявил, что конфликт в Мукачево возник из-за перераспределения потоков контрабанды. По предварительным данным правоохранителей, в конфликте 11 июля приняли участие ряд членов движения «Правый сектор», 12 из которых в настоящее время установлены, задержаны 4.