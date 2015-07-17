Комиссия по событиям в Мукачево призвала ГПУ и пограничников не выпускать из страны причастных к стрельбе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий в Мукачево заявил секретарь ВСК Валерий Пацкан.

"Я поднял этот вопрос, чтобы Генеральная прокуратура взяла на контроль, чтобы Госпогранслужба смогла предупредить и предотвратить покидания территории Украины лицами, которые причастны к этим преступлениям", - сказал Пацкан..

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Вместе с тем, по его словам, у правоохранительных органов нет оснований задерживать любого человека, в том числе народного депутата Михаила Ланьо до тех пор, пока он не станет фигурантом уголовного производства и ему не сообщат о подозрении.

Как сказал Пацкан, сессия ВР не закрылась, поэтому в случае необходимости народные депутаты смогут собраться в сессионном зале.