В заблокированном авто на 205 округе на Черниговщине может быть нелегальное оружие - депутат

Как написал нардеп в Facebook, после того, как четыре человека, которые находились внутри задержанного авто, были доставлены в городской отдел внутренних дел, туда попали народные депутаты Андрей Лозовой, Валентин Дидыч и Александр Дубинин.

«Поскольку я выехал из Киева около полуночи, то попал в милицию лишь в два часа ночи. Во время моего вмешательства стало известно, что по заявлению кандидата Геннадия Корбана было открыто уголовное производство по статье 157 УК - Препятствование осуществлению избирательного права», - сообщил Куприй.

Он также добавил, что, по его мнению, допрос задержанных происходил с нарушением законодательства. По словам депутата, у одного из адвокатов не было печати на ордере, а личности задержанных устанавливались не по документам, а лишь с их слов.

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«Около 2:30 ночи ко мне подошел начальник Черниговского Городского отдела МВД Антон Шевцов и после моего объяснения вмешался в ситуацию. Поскольку в нарушение требований закона до того времени милиция в полной мере не отреагировала на события, то я написал личное заявление об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьями 160 - подкуп избирателей и 263 - незаконное обращение с оружием. Мы подозреваем, что в середине заблокированного авто находится автоматическое нелегальное оружие. Информация об этом уже внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное следствие», - написал Куприй.

Депутат также добавил, что он и другие нардепы требуют проведения обыска автомобиля на 205 округе на Черниговщине.

Сообщаю о развитии событий на 205-м избирательном округе в Чернигове.После того, как 4 человека, которые находились внутри... Posted by Виталий Куприй on 16 Июль 2015 г.

Напомним, 16 июля, около 20 часов, в 205-м избирательном округе на Черниговщине, кандидат в народные депутаты Украины Геннадий Корбан, вместе со своей командой заблокировал автомобиль, в котором по его информации находятся скупщики голосов. Уже скоро вокруг автомобиля возник стихийный митинг.