УКРОП: Мы позитивно настроены на местные выборы и уже видим, что будет жесткая борьба

Политическая партия «Украинское объединение патриотов – Укроп» предоставила Минюсту документы об изменениях в руководстве партии и надеется нормально войти в избирательный процесс перед местными выборами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член политического совета партии УКРОП Денис Борисенко сегодня журналистам возле здания Министерства юстиции Украины.

«В Киеве 12 июля прошел съезд политической партии «Украинское объединение патриотов – Укроп», на котором состоялось переизбрание политического совета партии и совместное заседание политического совета партии со съездом, где было единогласно поддержано избрание председателя политического совета партии Геннадия Корбана, который в принципе исполняет обязанности председателя партии», - отметил он.

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«Политический совет партии состоит из семи человек: народные депутаты Борис Филатов и Андрей Денисенко, экс-губернатор Одесской области Игорь Палица, боец АТО Евгений Терехов, общественные деятели Дмитрий Симанский и Денис Борисенко и председатель политического совета партии Геннадий Корбан», - рассказал член политсовета партии.

«Мы подаем документы в Минюст об изменениях в руководстве партии и мы надеемся на то, что власти не будут создавать искусственных препятствий и мы в отведенный законом срок получим эти документы уже с принятием сведения об изменениях в руководстве партии и сможем нормально войти в избирательный процесс», - подчеркнул Борисенко.

«Мы позитивно настроены на местные выборы и мы уже видим, что будет жесткая борьба», - добавил он.