Порошенко заявил о спецправах президента при новой Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал на заседании Верховной Рады, представляя законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации власти.

«Речь идет о так называемом праве президента распускать местные советы. Почему я говорю так называемом? Потому что на самом деле там (в законопроекте) черным по белому написано - оно является общей прерогативой главы государства, Конституционного Суда и украинского парламента. Если черти попутают какой-то местный совет, и он примет решения, которые создают угрозу суверенитету, территориальной целостности или национальной безопасности Украины, президент сможет немедленно, просто молниеносно, временно приостановить его полномочия.

Так в свое время можно было бы за считанные часы совершить абсолютно обоснованно с Верховной Радой Крыма... Потом – слово за судом, Конституционным Судом», - подчеркнул Порошенко.

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Он добавил, что после роспуска совета парламент принимает решение о назначении даты новых выборов совета или председателя общины.

«А дальше вы, то есть Верховная Рада, принимаете решение о назначении внеочередных выборов соответствующего совета или председателя общины... Тот, кто выступает за децентрализацию без такого крайне важного предохранителя, по сути, предлагает федерализацию. Именно так оно и есть, если центральная власть не имеет права немедленно пресекать любые сепаратистские выверты», - сказал президент.