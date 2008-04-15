Ющенко остановил приватизацию Одесского припортового завода

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 359/2008 остановил распоряжение Кабинета Министров от 11 февраля 2008 года №261-Р об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Об этом говорится в соответствующем указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

"При отсутствии государственной программы приватизации, адекватной современному уровню развития общественных отношений, приватизация открытого акционерного общества "Одесский припортовый завод" - предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности государства, не отвечает интересам национальной безопасности в сфере приватизации", - говорится в указе.

Кроме того, как отмечается в указе, распоряжение от 11 февраля принято КМУ вопреки требованию пункта 5 статьи 116 Конституции Украины, обязывающего его осуществлять управление объектами государственной собственности в соответствии с законом. Законами, определяющими правовые основы управления объектами государственной собственности, являются Законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и «О приватизации государственного имущества», которые ограничивают полномочия Кабмина относительно условий приватизации объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, лишь согласованием таких условий.

Президент также обратился с представлением в Конституционный суд Украины относительно конституционности соответствующего распоряжения Кабинета Министров.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», у Фонда государственного имущества Украины на сегодня запросили уже 16 компаний.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.