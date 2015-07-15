Порошенко назначил Нижник первым заместителем председателя Антимонопольного комитета

Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Нижник первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.

Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан 14 июля. Читайте такжеПорошенко назначил нового посла Украины в США Другим указом Порошенко уволил Нижник с должности государственного уполномоченного АМКУ.

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