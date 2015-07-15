Порошенко назначил Нижник первым заместителем председателя Антимонопольного комитета
08:30, 15 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Нижник первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным.
Антимонопольный комитет Украины / telegraf.com.ua
Как сообщает пресс-служба президента, соответствующий указ был подписан 14 июля.
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Другим указом Порошенко уволил Нижник с должности государственного уполномоченного АМКУ.
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