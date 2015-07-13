Порошенко уволил своего советника Томенко и командующего Воздушных сил Байдака

Об этом говорится в указах президента №415/2015 и №416/2015, размещенных на сайте главы государства.

Также, Байдак уволен с военной службы в запас по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Кроме этого, Порошенко указом №414/2015 освободил Николая Томенко от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата).

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел нового председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.