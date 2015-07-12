Администрацию Президента пикетируют около 200 человек, большинство в форме
14:25, 12 июля 2015Политика
4242 0
В Киеве на улице Банковой напротив здания Администрации президента Украины "Правый сектор" начинает акцию протеста.
Палатка Правого Сектора под АП 12 июля / @velmyshanovnyi
Как передает корреспондент УНИАН, возле АП собралось около 200 человек. Представители "ПС" установили палатку. Возле машины с флагом "Автомайдан. Киев" установлена звуковая система, звучит патриотическая музыка.
Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в стрельбе и освободить АваковаБольше половины участников акции одеты в военную форму.
Улица Банковая перед зданием АП перекрыта кордоном бойцов Нацгвардии в количестве около 60 человек.
Участники акции ведут себя спокойно. Вместе с тем, люди продолжают прибывать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter