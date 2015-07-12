Администрацию Президента пикетируют около 200 человек, большинство в форме

Как передает корреспондент УНИАН, возле АП собралось около 200 человек. Представители "ПС" установили палатку. Возле машины с флагом "Автомайдан. Киев" установлена звуковая система, звучит патриотическая музыка.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в стрельбе и освободить АваковаБольше половины участников акции одеты в военную форму.

Улица Банковая перед зданием АП перекрыта кордоном бойцов Нацгвардии в количестве около 60 человек.

Участники акции ведут себя спокойно. Вместе с тем, люди продолжают прибывать.