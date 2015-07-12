Администрацию Президента пикетируют около 200 человек, большинство в форме

14:25, 12 июля 2015
Политика
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В Киеве на улице Банковой напротив здания Администрации президента Украины "Правый сектор" начинает акцию протеста.

Палатка Правого Сектора под АП 12 июля

Как передает корреспондент УНИАН, возле АП собралось около 200 человек. Представители "ПС" установили палатку. Возле машины с флагом "Автомайдан. Киев" установлена звуковая система, звучит патриотическая музыка.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в стрельбе и освободить АваковаБольше половины участников акции одеты в военную форму.

Улица Банковая перед зданием АП перекрыта кордоном бойцов Нацгвардии в количестве около 60 человек.

Участники акции ведут себя спокойно. Вместе с тем, люди продолжают прибывать.

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