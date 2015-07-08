Россия возбудила дело против экс-нардепа Фарион за "экстремистские высказывания"

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

«Управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион (Фарион является депутатом предыдущего созыва - УНИАН) по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.33, пп.«а, л» ч.2 ст.105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства), ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», - сказал Маркин.

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Он отметил, что, по версии следствия, 15 октября 2014 года на митинге «националистического характера» в Киеве Фарион публично, в том числе с использованием средств массовой информации, «выступила с деструктивными и насильственными призывами к действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку».

«По данным высказываниям была проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, выводы которой однозначно подтвердили преступный характер заявлений Фарион», - заявил Маркин.

Он напомнил, что в соответствии с ч.3 ст.12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в России, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ, если преступление направлено против интересов РФ либо ее граждан.