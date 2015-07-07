В Минске завершились консультации Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

"Завершились консультации Трехсторонней контактной группы с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Читайте такжеУ боевиков заявили о достижении компромисса с Украиной относительно отведения оружия калибром до 100 ммКак заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик журналистам сегодня в Минске, атмосфера встречи была конструктивной", пишет РИА Новости.

"У нас сегодня была конструктивная атмосфера работы не только в пленарных заседаниях, но и в рабочих группах", — сказал Сайдик.

Как сообщал УНИАН, в Минске сегодня состоялись консультации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине при участии официальных представителей Украины, России и ОБСЕ Леонида Кучмы, Азамата Кульмухаметова и Мартина Сайдика, а также представителей боевиков.

Перед встречей состоялось заседание подгруппы по безопасности, политических, экономических и гуманитарных вопросов.

Ранее пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер сообщила, что сегодня на встрече контактной группы будут заслушаны доклады координаторов ОБСЕ в подгруппах по безопасности, политических, экономических и гуманитарных вопросов.