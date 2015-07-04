МВД планирует, что патрульная полиция в Одессе и Львове начнет работать с 20 августа - Аваков
14:32, 04 июля 2015Политика
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Министерство внутренних дел Украины планирует, что патрульная полиция в Одессе и Львове начнет работать с 20 августа.
Министр внутренних дел Арсен Аваков / УНИАН
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил журналистам после церемонии принятия присяги новыми патрульными полицейскими на Софийской площади в Киеве, передает корреспондент УНИАН.
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"Конец лета - на уровне 20 августа, это Одесса и Львов... (Потом) через три- четыре недели - Харьков, потом у нас Хмельницкий и Луцк, Николаев, Днепропетровск, а дальше мы будем смотреть, как будет идти набор и насколько у нас будет хватать средств", - сказал Аваков.
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