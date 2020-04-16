Адвокаты обжалуют домашний арест Черновол

Защита считает, что судья Вовк принял "стопроцентно незаконное решение".

Адвокаты народного депутата VIII созыва Татьяны Черновол, в отношении которой судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк применил круглосуточный домашний арест, намерены обжаловать его решение в апелляционном суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания журналистам сообщила адвокат Черновол Татьяна Козаченко.

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"Судья Вовк объявил круглосуточный домашний арест несмотря на то, что Госбюро расследований составило документы по уголовному производству, которое не содержит состав преступления "умышленное убийство". Он удалился (в совещательную комнату - УНИАН) без рассмотрения документов об отводе прокурорам и судье, он привлек материалы от обвинения без возможности стороне защиты с ними ознакомиться, непроцессуальным способом покинул помещение - удалился в совещательную комнату, и не было никаких сомнений относительно того решения, которое он вынесет. Поэтому сегодня констатируем стопроцентно о незаконном решении. Мы идем в апелляционный суд", - отметила адвокат.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Черновол заявила, что в ее доме представители Государственного бюро расследований проводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева от 6 апреля, в котором указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

В ГБР сообщили, что, по предварительной информации, 18 февраля 2014 года подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Позже в ГБР заявили, что следователи сообщили Черновол о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

14 апреля во время допроса в ГБР Черновол отказалась давать следователям какие-либо показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

В тот же день в Печерском райсуде Киева должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Черновол, однако адвокаты и сама Черновол заявили отвод следственному судье Вовку.

Адвокаты отметили, что подозревают о том, что дело не прошло процедуру автоматического распределения между судьями.

В свою очередь Черновол заявила о конфликте интересов у нее с судьей и поддержала ходатайство защиты.

15 апреля судья Печерского райсуда Олеся Батрин отказала в удовлетворении заявлений Черновол и ее адвоката Кузиной об отводе судьи Вовка.

Сегодня, 16 апреля, защита Черновол заявила об отводе всей группе прокуроров по делу, а также о повторном отводе судьи, однако судья Вовк оставил без рассмотрения эти заявления, а также 14 ходатайств народных депутатов, которые заявили о готовности взять Черновол на поруки.