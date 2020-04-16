Рада изменила Регламент, упростив рассмотрение законопроектов с большим количеством поправок

Речь идет о законопроектах, к которым подано поправок в 5 раз больше, чем количество статей в законопроекте, но не менее 500 поправок.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Регламент ВР относительно противодействия злоупотреблением правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043), которым вводится особая процедура рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовали 242 народных депутата из 356 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, планируется дополнить Регламент Верховной Рады статьей 119-1 относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Ею предусмотрено, что в случае подачи к законопроекту, который готовится ко второму чтению (кроме проекта кодекса, который ВР рассматривает по специальной процедуре), предложений, поправок в количестве, которое в 5 или более раз превышает количество статей в проекте первичного законодательного акта или количество пунктов в проекте о внесении изменений в первичные законодательные акты, но не менее 500 предложений, поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре, отличной от установленной статьями 119, 120, 121 Регламента.

Особая процедура применяется по предложению, которое подписано не менее чем одной третью депутатов от конституционного состава ВР и поддержано решением Верховной Рады, принятым на пленарном заседании большинством голосов депутатов от конституционного состава парламента, при условии предоставления депутатам сравнительной таблицы и сопроводительных документов к ней.

В случае принятия ВР решения о применении особой процедуры, в 2-дневный срок со дня принятия такого решения каждая фракция (группа) имеет право определить не более 5 предложений, поправок, не учтенных главным комитетом, на которых она настаивает, и направить в адрес главного комитета письмо с указанием номеров и инициаторов таких предложений, поправок в сравнительной таблице законопроекта, подготовленного ко второму чтению.

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В такой же срок каждый внефракционный депутат, предложения, поправки которого не учтены главным комитетом, имеет право определить не более одного своего неучтенного предложения, поправки, на котором он настаивает, и так же направить в адрес главного комитета письмо.

Главный комитет в двухдневный срок обобщает предложения и поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные главным комитетом предложения, поправки.

На пленарном заседании рассмотрение законопроекта во втором чтении по особой процедуре осуществляется в следующем порядке: сначала происходит выступление председателя комитета или представителя главного комитета - до 2 минут.

Далее идет обсуждение предложений, поправок, включенных в уточненную сравнительную таблицу законопроекта, с возможным последующим голосованием относительно учета отклоненных или подтверждения учтенных комитетом поправок, что предусматривает право на выступление: инициатора отклоненной поправки - до 2 минут; депутата, который требует поставить на голосование (для ее подтверждения) поправку, учтенную комитетом, - до 1 минуты; председателя или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждой обсужденной поправке - до 1 минуты.

После этого предстоит принятие решения по результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.