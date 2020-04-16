Из плена "ДНР" Украина сегодня вернет 9 своих граждан: Денисова раскрыла первые детали (фоторепортаж)

Уполномоченная Верховной Рады отметила, что освобожденные пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в рамках сегодняшнего обмена Украина вернет из ОРДО 9 своих граждан, в том числе военного Виктора Шайдова, который удерживался в плену боевиков с 2019 года.

Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале.

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Денисова отметила, что в целом сегодня на подконтрольную правительству Украины территорию будут возвращены 19 украинцев, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был привлечен к этой важной работе, дали свой результат», - добавила она.

По словам Денисовой, освобожденные пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.

Она подчеркнула, что приоритетом остается освобождение всех граждан Украины, которых пока что незаконно удерживают на территории РФ, временно оккупированных территориях Крыма, Луганской и Донецкой областей.

«Делаем все возможное, используем все имеющиеся механизмы для освобождения каждого украинца», - подчеркнула Денисова.

«С временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан Украины. В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года», - добавила уполномоченная по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.