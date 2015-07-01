Порошенко заявил о высоком уровне доверия между Украиной и США

Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с конгрессменом Питером Роскамом, которая находится в Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за постоянную поддержку Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет и отметил стратегический характер партнерства между странами. При этом глава государства также отметил важную роль США в обеспечении глобальной безопасности в мире, а также в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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Президент также проинформировал американских конгрессменов о том, что текущая ситуация на Донбассе продолжает быть напряженной и требует значительных усилий для предотвращения дальнейшей агрессии против Украины.

«Ежедневно мы видим попытки обострить ситуацию, и только мужественные действия украинских военных сдерживают агрессора от дальнейших шагов», - отметил Порошенко.

При обсуждении взаимоотношений между Украиной и США стороны акцентировали внимание на важности углубления сотрудничества в военной и военно-технической сферах с целью модернизации украинских Вооруженных Сил, а также использование украинского потенциала в аэрокосмической отрасли.

«Сейчас мы имеем высокий уровень доверия между Украиной и США. Именно поэтому я считаю критически важным увеличить наше военное взаимодействие. Сегодня для этого есть все основания», - заявил президент. По его словам, это важно не только потому, что такое сотрудничество защищает свободу и демократию в Европе, но и дает уникальный опыт противодействия «гибридной» войне. Глава государства также отметил усилия для повышения эффективности украинской армии.

В свою очередь, глава делегации конгрессмен Питер Роскам отметил, что США вместе со своими партнерами и союзниками сегодня стоят перед серьезным вызовом противодействия авторитаризму в мире. «Именно поэтому поддержка Украины является одним из приоритетов во внешней политике Соединенных Штатов», - подчеркнул он.

Президент отметил важную роль Соединенных Штатов в макрофинансовой поддержке Украины.

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Стороны также обсудили прогресс во внедрении системных реформ в Украине. Американская делегация отметила ощутимые положительные изменения, касающиеся качества государственного управления, открытости и демократичности политического процесса, реформы украинской армии и системы правоохранительных органов.

Глава государства поделился с конгрессменами своим видением конституционных изменений, которых ждет Украину, и подчеркнул, что впервые в нашей современной истории происходит процесс децентрализации и передачи властных и финансовых полномочий на места.

В составе делегации Конгресса США на встрече также присутствовали конгрессмены Дина Титус, Том Райс, Дэвид Прайс, Лоис Каппс, Роб Вудолл, а также Посол США в Украине Джеффри Пайетт, подчеркивается в сообщении.