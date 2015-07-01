Die Zeit: Оставить холодную войну в прошлом

Маневры НАТО в Польше и странах Балтии; перемещение танков и других тяжелых вооружений из США в Восточную Европу; наконец, решение министров обороны стран НАТО существенно увеличить численность войск быстрого реагирования альянса: в последние недели, действительно могло сложиться впечатление, что Запад готовится к возвращению к холодной войне - и энергично способствует ее возобновлению.

Об этом пишет Маттиас Насс в своей статье "Оставить холодную войну в прошлом", опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Российская аннексия Крыма и продолжающиеся по сей день бои в восточной Украине освободили НАТО от его пост-афганской дезориентации - и вот: старые рефлексы все еще работают. Враг снова на восточных границах. Здесь они знают, что делать.

Теперь пробил час сторонников крайних мер. Но это не так. Норвежец Йенс Столтенберг – разумный секретарь во главе альянса, который очень серьезно воспринимает потребности в сфере безопасности восточных европейцев, но в отличие от своего предшественника, датчанина Андерса Фог Расмуссена, он не усугубляет ситуацию вербально.

И как раз в тот момент, когда Россия объявила о модернизации своих ядерных ракет, и возросла озабоченность из-за новой гонки ядерных вооружений, россияне и американцы снова возвращаются к диалогу на этой неделе. Госсекретарь США Джон Керри в середине мая посетил Владимира Путина в Сочи. И на прошлой неделе впервые за долгое время Путин и Барак Обама разговаривали по телефону. Они договорились, что заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и уполномоченная Государственного департамента США по делам Европы и Евразии, Виктория Нуланд, обсудят решение кризиса в Украине.

То, что Москва и Вашингтон в настоящее время снова разговаривают друг с другом, это немного также и благодаря усилиям федерального правительства по созданию новых связей между Востоком и Западом. Президент США Обама при случае просит совета у канцлера Германии по вопросам России, сообщают в правительственных кругах в Берлине. Перед саммитом G-7 в Эльмау Ангела Меркель сказала американцу: "Было бы хорошо, если бы ты позвонил Путину". Но Путин опередил американского президента, поскольку, по сообщениям, именно он был инициатором телефонного разговора.

Однако, как только дело дойдет до ядерного оружия, россиянам и американцам не нужно будет посредничество немцев. В этой лиге Берлин не играет, хотя многие говорят об увеличении ответственности Германии за руководство.

В вопросе Украины все иначе. Здесь весьма желательна помощь немцев и словом, и делом. Поэтому Виктория Нуланд, которая не слишком жалует Европу ("К черту ЕС!"), часто ездит в Берлин, где она ведет конфиденциальные переговоры не только с немецкими чиновниками.

Некоторые в федеральном правительстве считают г-жу Нуланд "старшим учителем"; в то же время мы знаем, что в администрации демократа Обамы она часто представляет взгляды республиканского лагеря, который считает, что нужно больше поддерживать европейскую сторону, и, например, хочет уйти от вопроса о поставках оружия в Украину.

Это было бы благословением, если бы дискуссия между Москвой и Вашингтоном возобновилась. Холодная война – история, и у нее было, как написал Томас Фридман в New York Times, "начало, конец, и с падением Берлинской стены – даже занавес".

Пусть холодная война покоится в своей холодной могиле. Не будем тревожить старых призраков. У нас достаточно новых.