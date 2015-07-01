Назначен новый глава милиции Одессы

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

На сайте МВД сообщается, что Олег Макуха родился в Донецкой области, работает в органах внутренних дел с 1989 года. Кроме того, имеет опыт работы в подразделениях уголовного розыска и управлении по борьбе с организованной преступностью.

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Руководитель одесского областного управления милиции Гиорги Лорткипанидзе пожелал новоназначенному главе плодотворной работы, взаимопонимания с коллективом и общественностью.

В свою очередь Олег Макуха во время представления заверил, что профессионализм подчиненных он будет оценивать исключительно по результатам их работы.

Как сообщал УНИАН, 16 июня министр МВД Арсен Аваков в Одессе представил нового начальника ГУ МВД области Гиорги Лорткипанидзе.

Лорткипанидзе в Грузии занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.