Назначен новый глава милиции Одессы
Начальник ГУМВД Украины в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе представил новоназначенного руководителя управления - полковника милиции Олега Макуху.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
На сайте МВД сообщается, что Олег Макуха родился в Донецкой области, работает в органах внутренних дел с 1989 года. Кроме того, имеет опыт работы в подразделениях уголовного розыска и управлении по борьбе с организованной преступностью.
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Руководитель одесского областного управления милиции Гиорги Лорткипанидзе пожелал новоназначенному главе плодотворной работы, взаимопонимания с коллективом и общественностью.
В свою очередь Олег Макуха во время представления заверил, что профессионализм подчиненных он будет оценивать исключительно по результатам их работы.
Как сообщал УНИАН, 16 июня министр МВД Арсен Аваков в Одессе представил нового начальника ГУ МВД области Гиорги Лорткипанидзе.
Лорткипанидзе в Грузии занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.