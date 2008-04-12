Турчинов сказал, сколько бютовцев планирует привести в Киевраду

Первый вице-премьер-министр Украины, кандидат на должность Киевского городского председателя от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ рассчитывает, что на досрочных выборах в Киевсовет от Блока Юлии Тимошенко будут избраны 60-80 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на субботнике в одном из киевских парков.

По словам А.ТУРЧИНОВА, очень важно, чтобы в Киевсовете была представлена мощная команда БЮТ.

«Я думаю, что в принципе 60-80 мест – это та планка, которую мы перед собой ставим», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос, на какой результат рассчитывает БЮТ на выборах в Киевсовет.

Он также выразил мнение, что в Киевсовете должны быть представлены все политические силы, которые имеют поддержку в столице.

«Мы не претендуем на 120 мест (именно столько депутатов насчитывается в Киевсовете – УНИАН), потому что должна быть дискуссия, критика и оппозиция», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля на конференции столичной городской организации БЮТ блок сформировал избирательный список для участия в досрочных выборах Киевсовета.

В частности, в первую пятерку вошли лидер БЮТ, председатель правительства Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины А.ТУРЧИНОВ, народный депутат Николай ТОМЕНКО, Александр ЗИНЧЕНКО, актер Анатолий ХОСТИКОЕВ.