Бельгия разблокировала счета российских дипмиссий – постпред РФ при НАТО

Об этом заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

"Счета дипмиссий разблокированы, по-другому и быть не могло", — сказал Грушко.

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Как известно, в июне во Франции и Бельгии было арестовано имущество, которое власти этих стран считают российским, во исполнение решения третейского суда в Гааге по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это решение предписывает России суммарно выплатить 50 миллиардов долларов ряду компаний — бывших акционеров ЮКОСа. Россия заявила, что будет оспаривать эти решения.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Бельгии приняли решение разблокировать 5 счетов российских дипмиссий.