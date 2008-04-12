В ведомстве Луценко насчитали более 500 украинских скинхедов

В Украине насчитывается более 500 скинхедов, группировки которых действуют в 6 городах и Крыму.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО информировал послов стран-членов Европейского Союза. Во время встречи обсуждались вопросы противодействия ксенофобии и расизму в Украине.

По его данным, на сегодня в Украине насчитывается более 500 скинхедов. Это лица в возрасте от 14 до 27 лет, которые объединяются в группы от 20 до 50 человек. Такие группы существуют в городах Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Севастополе, Чернигове и Автономной Республике Крым.

Органами внутренних дел задокументировано большинство скинхедских группировок в Украине, в отношении них осуществляются соответствующие профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, наряду с этим некоторые преступления, связанные со скинхедами, еще остаются нераскрытыми, но работа в этом направлении ведется на соответствующем уровне, отметил министр.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО информировал присутствующих на встрече о том, МВД реализует План мероприятий по противодействию расизму на период до 2009 года, которым определены приоритетные направления деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых на расовой почве, противодействию неонацистским и скинхедским организациям.

Также министр внутренних дел Украины сообщил послам, что на протяжении 2007 года иностранными гражданами на территории Украины совершены 3485 преступлений (из них, гражданами стран СНГ – 3145, гражданами ЕС - 231), наряду с этим, гражданами Украины в отношении иностранцев на протяжении 2007 года совершены 1176 преступлений (из них, в отношении граждан стран СНГ – 749, граждан ЕС - 151). В январе 2008 года иностранными гражданами совершены 223 преступления (стран СНГ – 195), в отношении иностранных граждан совершены 56 преступлений (стран СНГ – 30).

В прошлом году в отношении иностранных граждан совершены 22 преднамеренных убийства и 13 тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (из них 18 убийств и 10 телесных повреждений в отношении граждан стран СНГ). В результате принятых мер 17 убийств и 9 тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, были раскрыты. С начала 2008 года все 5 убийств иностранных граждан (из них 4 – граждан стран СНГ) на данное время раскрыты.

Министр информировал присутствующих, что после последних нескольких встреч руководства МВД Украины с представителями дипломатического корпуса, во время которых обсуждалось состояние противодействия проявлениям расизма и ксенофобии в Украине, органами внутренних дел дополнительно осуществлен ряд мероприятий как с целью предупреждения, так и раскрытия преступлений в этой сфере.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что состояние расследования таких преступных посягательств всегда находится под особым контролем руководства МВД Украины. В связи с этим в июне прошлого года в составе Департамента уголовного розыска создано отдельное подразделение по наработке и реализации стратегии борьбы с этнической преступностью.