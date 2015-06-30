Депутаты заблокировали трибуну парламента

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко подчеркнул, что 1 июля вступает в действие норма, согласно которой все предприниматели малого и среднего бизнеса должны установить кассовые аппараты.

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Он подчеркнул, что сделать это нереально и в итоге все закончится тем, что люди потеряют рабочие места, и исчезнет малый и средний бизнес.

Он отметил на необходимости рассмотрения сегодня законопроектов, которые решают этот вопрос, то есть о введении с завтрашнего дня кассовых аппаратов.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что в настоящее время им было дано поручение профильному комитету предложить парламенту решения данного вопроса, но никаких предложений не поступило.

После этого, депутаты вышли и заблокировали трибуну.

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В настоящее время Гройсман пригласил к себе лидеров фракций коалиции на совещание по данному вопросу. В настоящее время в работе парламента не объявлен перерыв, но в то же время парламент не работает, поскольку трибуна заблокирована.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий призывает разблокировать трибуну, но депутаты на это не обращают внимания.