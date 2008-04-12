Ющенко реорганизовал киевское СБУ
04:57, 12 апреля 2008Политика
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... и назначил нового начальника
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО реорганизовал Управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области и назначил Василия ГРИЦАКА начальником этого управления.
Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Президент объединил Управление СБУ в г. Киеве и Управление СБУ в Киевской области в Главное управление Службы безопасности в г. Киеве и Киевской области.
Соответственно другими указами В.ЮЩЕНКО освободил В.ГРИЦАКА от должности начальника Управления СБУ в столице и Александра ДЖУМУ от должности начальника УСБУ в Киевской области.
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