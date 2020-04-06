Новые договоренности в Минске: Зеленский ответил, будет ли отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом с боевиками

Президент дал ответ на электронную петицию, автор которой требовал немедленно отозвать подписи украинских переговорщиков в Минске.

Президент Владимир Зеленский не намерен отзывать подписи руководителя своего Офиса Андрея Ермака и представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы под протоколом о создании так называемого консультативного совета с участием представителей ОРДЛО.

Об этом говорится в ответе президента на электронную петицию, опубликованном на сайте главы государства.

В тексте, в частности, говорится, что подписанный 11 марта в Минске протокол носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий, в том числе - не легализует субъектность ОРДЛО.

"Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", следовательно, уполномочивания Президентом Украины на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 года не регламентированы законодательством", - заявил Зеленский.

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Он напомнил, что представителей оккупированных территорий привлекают к переговорам рабочих подгрупп ТКГ при согласии трех сторон - Украины, России и ОБСЕ.

"Подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 года является частью текущей работы по реализации Комплекса мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей", - говорится в ответе на петицию.

Зеленский уточнил, что в протоколе от 11 марта 2020 года было зафиксировано намерение по созданию механизма практической организации консультаций - консультативного совета.

"Как предполагается, консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Вопрос о создании Консультативного совета подлежит также предметной проработке с нашими международными партнерами – участниками Нормандского формата", - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание ТКГ с участием главы АП Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Они договорились подписать решение ТКГ о создании в составе политической подгруппы Консультативного совета после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии относительно выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате". Подписание должно состояться на следующем заседании в Минске 25 марта.

Позже издание "Зеркало недели" опубликовало копию протокола, подписанного в Минске 11 марта. Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета самостоятельно определяются Украиной, ОРДЛО, Германией, Францией, Россией и ОБСЕ. При этом по 10 представителей от Украины и ОРДЛО будут иметь право решающего голоса, по одному представителю от Германии, Франции, России и ОБСЕ - право совещательного голоса.

Через несколько дней около 60 народных депутатов от "Слуги народа" призвали президента Владимира Зеленского не допустить создания этого совета.