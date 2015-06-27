Год назад Украина подписала ассоциацию с ЕС: Порошенко выступил с обращением к гражданам

Президент Петр Порошенко верит, что Украина в ближайшие годы получит право на статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

Об этом говорится в обращении главы государства к украинцам по случаю годовщины подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Я верю, что в ближайшие годы, благодаря нашему самоотверженному труду и изменениям в государстве, Украина будет иметь обоснованное право получить статус страны – кандидата на вступление в ЕС», - подчеркнул Порошенко.

При этом президент отметил, что через год после подписания Соглашения об ассоциации в Украине уже сделаны первые практические шаги в направлении его реализации: созданы институциональные структуры взаимодействия, и в том числе состоялась встреча на высшем уровне – саммит Украина–ЕС; правительством построен координационный механизм выполнения Соглашения; ускорился процесс адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского Союза. За год было подготовлено и принято значительное количество качественных проевропейских законодательных и нормативно-правовых актов, подчеркнул он.

«Ориентируясь на общеевропейские ценности, в духе Соглашения об ассоциации, заложенных им принципов политической ассоциации с ЕС, мы продолжаем работу над имплементацией ряда важных приоритетных системных реформ: конституционной реформы; реформы государственного управления и антикоррупционной; судебной реформы; реформы правоохранительных органов; децентрализации; реформы, связанной с вопросами ведения бизнеса», - говорится в обращении.

Также, по словам президента, Украина ожидает, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС заработает уже в полную силу с 1 января 2016 года. Вместе с тем, отметил он, Европейский Союз фактически в одностороннем порядке открыл свой рынок для украинских товаров на условиях первого года действия зоны свободной торговли, что, безусловно, имело положительное влияние на нашу двустороннюю торговлю.

«К сожалению, результаты войны на Донбассе и активные действия противника осенью и зимой привели к ухудшению положительной динамики. Враг предпринимает все возможные меры для недопущения экономической интеграции Украины с Европейским Союзом, которая является гарантией укрепления экономического суверенитета нашего государства и долгосрочного процветания», - констатировал Порошенко.

Глава государства также выразил благодарность ЕС за оказываемую помощь «на пути к будущей лучшей Украине, которая живет по правилам, объединяющим европейский континент».

Как подчеркнул Порошенко, за прошедший год Украина получила беспрецедентную помощь со стороны ЕС: три программы макрофинансовой помощи для поддержания макроэкономической стабильности государства (около 3,4 млрд евро), гуманитарную помощь для граждан Украины, временно перемещенных с оккупированных территорий и районов проведение АТО (около 139 млн евро), а также для восстановления инфраструктуры Донбасса, грантовую помощь для развития государства, техническую помощь в рамках более 200 проектов ЕС в различных сферах общественной жизни и государственного управления.

«Эта помощь является тем источником энергии европейских изменений, которые происходят в Украине. Мы рассчитываем на продолжение и расширение сотрудничества в рамках всех программ ЕС», - подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что на сегодняшний день подавляющее большинство (21) стран ЕС уже завершили процесс ратификации Соглашения об ассоциации и выразил надежду, что через полгода Соглашение будет полностью ратифицировано и вступит в силу уже с начала следующего года.

Напомним, 27 июня 2014 года в Брюсселе Украина подписала экономическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС. Ранее, 21 марта того же года, была подписана политическая часть документа