Президент Украины подчеркнул, что Служба безопасности доказала свою способность достойно противостоять любым вызовам.

Президент Владимир Зеленский поздравил сотрудников СБУ с профессиональным праздником - 28-й годовщиной создания этой спецслужбы.

Об этом говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте президента.

Глава государства отметил, что Служба безопасности доказала свою способность достойно противостоять любым вызовам.

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"Терроризм, внешняя агрессия и подрывная работа, гибридная война, кибератаки - в таких условиях сегодня ведется борьба за украинскую независимость. Служба безопасности ежедневно доказывает свою действенность и результативность. И я уверен, что трансформации, которые ждут на Службу в ближайшее время, только усилят ее и будут способствовать главному - эффективной защите государственной безопасности. Ваша борьба не проходит без потерь. Мы склоняем головы перед погибшими и их семьями, но помним, что обязаны продолжать наше общее дело и побеждать. Желаю вам стойкости в борьбе за Украину, за нашу свободу и независимость, за будущее наших детей. Крепкого здоровья, несгибаемого духа и благополучия вам и вашим семьям", - отмечается в поздравлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается национальный профессиональный праздник - День Службы безопасности (СБУ).