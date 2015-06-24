Порошенко ветировал закон, позволяющий гражданам ловить чиновников на преступлениях





Как сообщается в карточке законопроекта на сайте ВР, Порошенко вернул законопроект со своими замечаниями.

В частности, по мнению Порошенко, права, предоставляемые Законом гражданам «вызывают риски нарушений Конституции и законов Украины, ухудшение ситуации с соблюдением прав и свобод человека в государстве, создают угрозы национальной безопасности, чем нивелируется потенциальный позитивный эффект от принятия Закона».

По мнению президента, предлагаемый законом подход к сбору и оценке доказательств противоречит ряду конституционных гарантий прав и свобод человека, установленных несколькими статьями Конституции.

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"На любое физическое или юридическое лицо как на общественного обвинителя фактически возлагаются полномочия прокурора по поддержанию обвинения в суде наряду с прокурором. Это является неприемлемым, поскольку Конституцией Украины функции поддержания обвинения в суде возложены непосредственно на прокуратуру", - подчеркивается в заключении.

«Следует прийти к выводу, что положения Закона вызывают риски нарушений прав и свобод человека, не соответствуют Конституции Украины, базовым законодательным актам, международным обязательствам Украины в сфере борьбы с коррупцией, интересам обеспечения национальной безопасности, в связи с чем предлагаю его отклонить. Зато считаю необходимым сосредоточить усилия государственных органов и институтов гражданского общества в обеспечении эффективной и действенной реализации существующих законодательных норм в отношении противодействия и борьбы с коррупцией и участия общественности в этом процессе», - говорится в заключении президента.

Как сообщал УНИАН, 22 мая ВР приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли гражданского общества в борьбе с коррупционными преступлениями».

Ветированный закон предполагал после введения в действие разрешение использовать в суде в качестве доказательства видео- и аудиофиксацию вымогательства чиновником взятки.

Также предполагалось введение института общественного обвинения в отношении преступлений, определенных статьей 368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом", статьей 370 "Провокация подкупа" Уголовного кодекса Украины.