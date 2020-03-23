Зеленский: Украина может уже на этой неделе получить дополнительную партию тестов на коронавирус (видео)

Медицинская помощь может быть доставлена из Китая, Южной Кореи и других стран, сообщил президент.

Украина уже до конца этой недели может получить дополнительную партию помощи в виде тестов на коронавирус и медицинского оборудования.

Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

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По его словам, Украина должна получить тесты ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких.

"Продолжается активная и непрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких. Наша задача номер один - обеспечить украинцев всем необходимым", - сказал Зеленский.

Напомним, как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в "Борисполь" прибыл самолет с Китая, который доставил партию тестов на коронавирус и медицинское оборудование. В частности, было доставлено 250 тысяч быстрых тестов, тесты ПЦР, а также маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких.

Отметим, тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР-тесты) для выявления коронавируса доставят во все лаборатории Украины до конца понедельника, 23 марта.