В ВР зарегистрирован проект закона о всеукраинском референдуме
11:31, 23 июня 2015Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о всеукраинском референдуме (№ 2145 от 23.06.2015).
Рада рассмотрит законопроект о всеукраинском референдуме
Как сообщает УНИАН, соответствующая информация об этом размещена на официальном сайте парламента.
Текст самого документа пока не обнародован.
Инициаторы данного законопроекта - группа из 17 депутатов, которые являются представителями четырех парламентских фракций - "БПП", "Народного Фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины".
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