В ВР зарегистрирован проект закона о всеукраинском референдуме

Как сообщает УНИАН, соответствующая информация об этом размещена на официальном сайте парламента.

Текст самого документа пока не обнародован.

Инициаторы данного законопроекта - группа из 17 депутатов, которые являются представителями четырех парламентских фракций - "БПП", "Народного Фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины".