Завтра может состояться заседание СНБО по введению чрезвычайного положения в Украине - источник

В Офисе президента рассматривают возможность созыва заседания СНБО для обсуждения вопроса о введении чрезвычайного положения в стране.

В Офисе президента рассматривают возможность созыва экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины на 22 марта.

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Как сообщил УНИАН информированный источник, на заседании будет рассматриваться вопрос о возможности введения чрезвычайного положения в Украине в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы будем смотреть по ситуации», - сказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что ранее подобное заседание планировалось на 17 марта, однако оно так и не состоялось.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее регионах вводится указом президента, который должна утверждить Верховная Рада в течение двух дней с момента обращения.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава на 07:00 21 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания COVID-19 в 9 областях и г. Киеве, из них три - летальных.