Правительство объявит режим чрезвычайной ситуации в Киеве и трех областях – СМИ

Чрезвычайную ситуацию должны ввести в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

В пятницу на заседании правительства согласуют введение режима чрезвычайной ситуации в Киеве и нескольких областях.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на несколько информированных министров.

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«Чрезвычайную ситуацию в трех областях и Киеве должны принять. И еще масса всего», – сказал один собеседник. Другой добавил: «Все то же – борьба с коронавирусом».

Оба подтвердили, что в повестке дня Кабмина только вопрос о борьбе с коронавирусной инфекцией.

Чрезвычайную ситуацию должны ввести в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.