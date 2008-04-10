Пилипишин в случае избрания мэром Киева обещает муниципальные пенсии

Председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН, который заявил о намерении баллотироваться на внеочередных выборах Киевского городского председателя, считает необходимым систематизировать муниципальные доплаты пенсионерам Киева и ввести муниципальные пенсии.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я считаю, что пенсионерам нужно делать доплаты, потому что пенсия средняя по Киеву - 600 грн., и мы знаем, какие цены в Киеве. Но их нужно делать системнее. Я бы, например, ввел такое понятие для киевлян, как муниципальная пенсия, и это было бы не 100 грн., а намного больше”, - сказал В.ПИЛИПИШИН.

По его словам, это нужно делать. “Киев – богатый город, и он может себе это позволить – выплачивать еще одну пенсию”, - добавил В.ПИЛИПИШИН.

Он также сказал, что поддерживает выплату материальной помощи из столичного бюджета другим категориям малообеспеченных киевлян.