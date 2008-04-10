Турчинов объяснил, что не дает покоя ”таким как Балога”
"На рынке земли не должно быть коррупции"
Правительство считает единственно возможным продажу земли на аукционах, невзирая на протесты Секретариата Президента Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "1+1" первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.
"То, что не дает покоя таким как БАЛОГА, - это то, что земля не может распределяться по карманам. Распределяться между теми, кто нравится тому или иному руководителю, или не нравится, а, вернее, кто дает взятки, а кто нет", - заявил он.
"Земля должна продаваться исключительно через аукцион", - цитирует А.ТУРЧИНОВА «Украинская правда».
По его словам, Кабмин сегодня подтвердил, что на рынке земли не должно быть коррупции.
"Нравится это БАЛОГЕ, не нравится ли, правительство будет продолжать (такую политику)", - заверил первый вице-премьер.
Как сообщалось, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что земельные аукционы, предлагаемые правительством Юлии ТИМОШЕНКО, противоречат законодательству и формируют огромное поле для многомиллиардных злоупотреблений.
"Нет ничего странного в том, что Кабмин принимает постановление об аукционах по продаже земли, а премьер-министр говорит о существовании земельной мафии. Можно допустить, что руководитель правительства просто хочет эту мафию возглавить", - заявляет руководитель президентского Секретариата.
7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов». Глава государства, в частности, отмечал, что согласно Конституции Украины, Кабинет Министров не имеет полномочий относительно утверждения порядка проведения земельных аукционов.
Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности вышеупомянутого постановления Кабмина.
Однако, Кабинет Министров на внеочередном заседании 10 апреля принял новое постановление о проведении земельных аукционов - с учетом рекомендаций Президента Украины.