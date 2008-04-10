Турчинов объяснил, что не дает покоя ”таким как Балога”

Правительство считает единственно возможным продажу земли на аукционах, невзирая на протесты Секретариата Президента Украины. Об этом заявил в эфире телеканала "1+1" первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

"То, что не дает покоя таким как БАЛОГА, - это то, что земля не может распределяться по карманам. Распределяться между теми, кто нравится тому или иному руководителю, или не нравится, а, вернее, кто дает взятки, а кто нет", - заявил он.

"Земля должна продаваться исключительно через аукцион", - цитирует А.ТУРЧИНОВА «Украинская правда».

По его словам, Кабмин сегодня подтвердил, что на рынке земли не должно быть коррупции.

"Нравится это БАЛОГЕ, не нравится ли, правительство будет продолжать (такую политику)", - заверил первый вице-премьер.

Как сообщалось, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что земельные аукционы, предлагаемые правительством Юлии ТИМОШЕНКО, противоречат законодательству и формируют огромное поле для многомиллиардных злоупотреблений.

"Нет ничего странного в том, что Кабмин принимает постановление об аукционах по продаже земли, а премьер-министр говорит о существовании земельной мафии. Можно допустить, что руководитель правительства просто хочет эту мафию возглавить", - заявляет руководитель президентского Секретариата.

7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов». Глава государства, в частности, отмечал, что согласно Конституции Украины, Кабинет Министров не имеет полномочий относительно утверждения порядка проведения земельных аукционов.

Кроме того, глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности вышеупомянутого постановления Кабмина.

Однако, Кабинет Министров на внеочередном заседании 10 апреля принял новое постановление о проведении земельных аукционов - с учетом рекомендаций Президента Украины.