Венедиктова прокомментировала инициативу по отмене закона об амнистии участников Майдана

Ранее она заявила, что закон об амнистии митингующих препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах.

Ирина Венедиктова, в отношении которой парламент дал согласие на назначение генеральным прокурором, прокомментировала инициативу по отмене закона об амнистии участников Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время рассмотрения вопроса о ее назначении на должность генерального прокурора.

Во время рассмотрения вопроса народный депутат от "Голоса" Инна Совсун обратилась к Венедиктовой с вопросом: "Несколько недель назад вы заявили о том, что нам необходимо отменить закон об амнистии участников Майдана. Какова ваша позиция по этому вопросу сегодня? Или вы до сих пор считаете, что нам необходимо отменить этот закон, или ваша позиция изменилась?".

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"Что касается закона, как вы его называете "об амнистии". Если вы правильно прочитаете закон и увидите соответствие этого закона уголовно-процессуальному законодательству, у вас так же возникнут определенные вопросы. Поэтому, давайте будем честными здесь, в парламенте. Или мы признаем тот факт, что суды в своих решениях уже обходят нормы закона, поэтому правоохранительные органы должны или выполнять уголовно-процессуальное законодательство, или закон", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что задачей Верховной Рады является "приводить законодательство в соответствие".

"Такого быть не может, когда мы здесь «белые и пушистые», а здесь - мы какой-то результат требуем. Вы знаете, что дело 1455 стоит на паузе. Поэтому здесь просто необходимо понять: либо мы выполняем специальный закон, который противоречит уголовно-процессуальному законодательству, и стоим на паузе. Или мы хотим всестороннего объективного расследования, и чтобы наши специальные законы соответствовали законам, которые по своей силе находятся выше", - отметила Венедиктова.

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Она призвала депутатов определиться: "Или вы выполняете законы, которые вы принимаете, и делаете это логично, или вы это не делаете".

20 февраля 2020 года на то время в.и.о. директора ГБР Венедиктова заявила о необходимости отмены закона «О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признание такими, что утратили силу, некоторых законов Украины» от 2014 года. По ее словам, существует противоречие между этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом.