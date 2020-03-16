Парламент "на самоизоляции": Арахамия призывает создать рабочую группу

Сегодня спикер Разумков объявил, что Верховная Рада до 3 апреля не будет работать в пленарном режиме.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призывает создать рабочую группу для определения юридического механизма возможности работы Верховной Рады "на самоизоляции".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Читайте такжеУкраина из-за коронавируса прекратила выдавать визы"Призываю всех коллег, учитывая то, что у нас, точно уже известно, что будет не одно внеочередное заседание, а риски того, что если, не дай Бог, один депутат заболеет, и тогда мы не сможем собраться, то срочно создать рабочую группу и рассмотреть какой-то юридический механизм, каким образом Рада может работать, находясь в самоизоляции", - сказал Арахамия.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 16 марта, спикер Дмитрий Разумков объявил, что Верховная Рада до 3 апреля не будет работать в пленарном режиме. Зато народные депутаты будут работать в комитетах.

Позже заместитель председателя парламента Елена Кондратюк выступила с предложением провести внеочередное заседание Верховной Рады 17 марта с 8 до 10 утра.

По ее словам, это предложение еще должны одобрить участники Согласительного совета.